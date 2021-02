Lukaku & Lautaro: la coppia scudetto seconda in Europa

Alessio Agnelli

Lu-La pienissima, tra presente, passato e futuro dell'Inter con vista scudetto. Una coppia grandi numeri, come non accadeva da tempo dalle parti di Appiano e come poche, pochissime, anzi una (Lewandowski-Müller, 36 gol-26 e 10- in 2 nel campionato tedesco) in stagione in Europa, prendendo in considerazione i migliori tandem di top scorers di A, Bundesliga, Premier, Liga e Ligue1.

Eccezion fatta per il duo del Bayern Monaco, campione continentale (e mondiale) in carica, tutti dietro a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, il nuovo che avanza e che punta dritto allo scudetto 2020-21, a suon di gol (già 30 complessivi in A: 17 il belga, 13 l'argentino) e di statistiche riscritte ad ogni uscita. Con le tre reti ammazza-Milan di domenica, El Toro e Big Rom si sono presi, infatti, un +4 in classifica che profuma di prima fuga-tricolore, ma anche un secondo posto di rilievo nel gotha del calcio internazionale (messi in fila Mbappé-Kean, a 26 reti in 2 come Kane-Son, lontani Messi-Griezmann e Ronaldo-Chiesa, a 22 e 21 complessivi in Liga e in serie A), insieme a nuovi primati negli annali dei derby della Madonnina.

Da domenica, Romelu Lukaku è, infatti, il primo giocatore della storia ad essere andato a segno in 5 stracittadine di fila (4 in serie A tra la passata stagione e questa, 1 in Coppa Italia lo scorso 26 gennaio), staccando un certo Benito Lorenzi, detto Veleno e letale contro i rossoneri in quattro derby consecutivi di campionato tra l'ottobre del '48 e il marzo del '50. Per Lautaro, invece, il confronto con i grandi di casa Inter è con Lennart Skoglund, detto Nacka, lo svedese venuto dal ghiaccio nel 50/'51 e il più giovane all time (a 20 anni e 11 mesi) ad aver siglato una doppietta (nella stracittadina d'esordio del 12 novembre 1950, 3 a 2 per l'Inter) contro il Milan.

Con i suoi 23 anni e 6 mesi, El Toro è il secondo di sempre ad esserci riuscito. E, come Big Rom, determinante per presente e futuro dell'Inter formato Lu-La. Chiaramente da record, o quasi. Insomma, Antonio Conte si gode la coppia più bella d'Italia, calcisticamente parlando.

