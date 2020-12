Lukaku & Inter: la grande bellezza «Sì, dobbiamo continuare così»

Alessio Agnelli

Big Rom, la grande bellezza dell'Inter. Un attaccante di caratura mondiale, con pochi eguali in Europa nelle ultime due stagioni, ma, soprattutto, leader, trascinatore nato e uomo-squadra, sempre pronto ad aiutare e strigliare. Contro il Borussia Moenchegladbach, Romelu Lukaku è stato tutto questo.

Finisseur di chirurgica precisione, già a 4 centri in 4 gare di Champions (13 gol in totale, tra CL ed EL, mettendo nel computo anche i 9 dell'anno scorso. Meglio del belga solo Lewandowski, 18, e Haaland, 16) e preziosa fonte di gioco e di assist (suo l'innesco, di tacco, per l'1-0 di Darmian martedì sera, come la sponda per il palo di Lautaro). Ma anche motivatore d'eccezione e capopopolo, con una doppietta che profuma di speranza.

Il 3-2 corsaro del Borussia Park ha allungato, infatti, la vita oltreconfine di Lukaku e compagni. Se solo per un'altra settimana in Champions League o fino al primo traguardo degli ottavi, saranno gli ultimi incroci di mercoledì prossimo (l'Inter si qualifica se supererà lo Shakhtar al Meazza e se Real-Borussia non finirà in pareggio) a decretarlo.

Ma, grazie a Big Rom, i nerazzurri si sono assicurati, quantomeno, la consolazione Europa League, a portata sconfiggendo gli ucraini. «Avevamo bisogno dei tre punti, abbiamo giocato con l'obiettivo di vincere la partita, come se non fosse importante - ha sottolineato Romelu Lukaku a Uefa.com -. Giocando bene o giocando male, ciò che contava erano i tre punti contro il Borussia e siamo molto felici. Abbiamo ottenuto due vittorie di fila, in campionato e in Europa. Dobbiamo continuare così, sperando che questa vittoria possa essere il punto di svolta della stagione e ci porti ad essere più costanti».

Quindi, avanti sul doppio fronte, con Bologna e Shakthar nel mirino. Per l'impegno di domenica con gli emiliani, in dubbio Nicolò Barella, alle prese con un affaticamento al polpaccio. Per l'ex Cagliari turnover in vista e accertamenti in giornata.

