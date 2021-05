Lukaku, frecciata velenosa al nemico Ibra: Io re di Milano

Massimo Sarti

Romelu Lukaku aveva un conto aperto con la vittoria con la maglia dell'Inter, che durava dallo scorso 21 agosto, data della finale di Europa League persa a Colonia al cospetto del Siviglia. Una partita indigesta per tutti i nerazzurri, in particolare per il belga. Che si era procurato e aveva segnato il rigore dell'1-0, ma che poi aveva sbagliato l'occasione del 3-2 per l'Inter in campo aperto e soprattutto aveva deviato alle spalle di Handanovic la rovesciata decisiva di Diego Carlos. Un cerchio chiusosi domenica poco prima delle 17, con la certezza aritmetica dello scudetto nerazzurro. Che Big Rom ha voluto celebrare in auto come un tifoso qualunque: in giro per Milano con amici, mascherina d'ordinanza, corpaccione al di fuori del tettuccio, maglia numero 9 fatta roteare come una bandiera e l'urlo Campeones. Tutto rigorosamente ripreso, postato e diventato immediatamente virale. All'indomani del carosello festante, Lukaku ha utilizzato il proprio profilo Instagram (arrivato nelle scorse ore a toccare i 6,5 milioni di follower) per esternare di nuovo la propria gioia: «Campioni d'Italia! Grazie ai miei compagni di squadra, all'allenatore e al suo staff. Ma soprattutto grazie ai fan. Ci avete dato la forza di continuare a spingere. Il vostro supporto significa tutto per noi. Il sogno è diventato realtà».

Se i tifosi dell'Inter hanno dovuto aspettare 11 anni prima di tornare a fregiarsi del tricolore, anche Lukaku non vinceva un campionato dal 2010, quando primeggiò in Belgio con l'Anderlecht ad appena 17 anni e già da protagonista, con 15 reti segnate. Il totem nerazzurro finora, di reti in questa serie A ne ha realizzate 21 ed ha ancora sulla carta quattro partite per arrivare alle 23 in campionato della scorsa stagione. Vedremo però quanto Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente e per il quale è indispensabile, lo metterà in campo, ormai a giochi fatti. L'attaccante belga in serata ha poi postato una nuova foto, con una frase che secondo alcuni suona come una stoccata a Zlatan Ibrahimovic: Il nostro dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! Re di Milano, si legge nel post di Lukaku su Instagram. Milano non ha mai avuto un re, ma un dio, aveva invece scritto lo svedese del Milan lo scorso ottobre, dopo la vittoria nel derby.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

