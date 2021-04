Lukaku forever: leader e bomber punta alla decima

Alessio Agnelli

Inter: nel recupero con il Sassuolo per il 10 e l'11. Dieci come il prossimo, ipotetico step nel percorso netto di vittorie consecutive (a 9 con lo 0-1 di sabato a Bologna) iniziato in gennaio (il 30, con il 4-0 al Benevento) e già senza eguali nel club da 14 anni a questa parte. Undici come il potenziale vantaggio che domani sera la capolista potrebbe vantare sul Milan secondo in classifica, a Sassuolo affrontato e a 9 giornate dal termine, praticamente una sentenza in ottica scudetto.

Mettendola sui numeri, sono certamente questi quelli più gettonati e più in voga dalle parti di Appiano in vista del recupero della 28esima giornata di campionato coi neroverdi di De Zerbi.

Per Antonio Conte e i suoi uomini quasi un mantra, da ripetere all'infinito nelle prossime 24 ore, per proseguire a 3 punti di media a partita nel girone di ritorno ed allungare sulla concorrenza. Una striscia così importante di vittorie non si vedeva in casa Inter dalla stagione 2006-07. Allora Roberto Mancini e Zlatan Ibrahimovic ne misero insieme 17, stabilendo un primato storico (tuttora record imbattuto di serie A) e confezionando il 2° scudetto (il 1° sul campo) dell'era Moratti. Antonio Conte e Romelu Lukaku hanno messo nel mirino la decima.

Il Gigante belga dall'alto del gol da 3 punti di sabato al Dall'Ara, il 20esimo stagionale in serie A con la maglia dell'Inter e per il 2° anno consecutivo, come pochi predecessori negli annali nerazzurri.

Nella ristretta cerchia d'élite con Big Rom, solo grandi della storia della Beneamata: da Giuseppe Meazza a Amedeo Amadei, da Roberto Boninsegna a Istvan Nyers, fino a Mauro Icardi e Bobo Vieri. Contro il Sassuolo, Lukaku sarà al suo posto, pronto a guidare l'attacco con Alexis Sanchez (in odore di turnover Lautaro).

Altre novità Gagliardini e De Vrij, alla prima post covid, per gli squalificati Brozovic e Bastoni. Verso un nuovo forfait Perisic e Kolarov, già out a Bologna.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA