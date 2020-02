Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia, la federazione delle imprese di viaggio, qual è l'effetto del coronavirus sul turismo?

«Drammatico. La psicosi è tale che i lombardi, se non gli italiani, sono visti come degli appestati. Una tristezza e una preoccupazione che lascia senza parole. Mai vista una situazione così delirante».

In che senso?

«Le disdette, nell'arco di pochi giorni, sono circa l'80 per cento, anche per luoghi che non hanno nessun collegamento con i contagi. La gente non parte nell'immediato e ha cancellato i viaggi da Pasqua in poi, perfino del ponte del 2 giugno. E le agenzie di viaggio, in questo contesto, devono prepararsi a risarcire, con un danno per l'intero settore. A preoccupare ancora di più sono le conseguenze dei prossimi mesi».

Ovvero?

«Si prospetta un bagno di sangue. Nessuno, né giovani, né meno giovani, prenotano per le vacanze estive. Perché vogliono vedere gli sviluppi, soprattutto dopo il caso dei turisti lombardi che, su un volo Alitalia, nei giorni scorsi, non sono nemmeno stati fatti scendere dall'aereo alle Seychelles. Qualcosa non ha funzionato».

Cosa intende?

«È stato forse sbagliato il modo in cui abbiamo comunicato al mondo l'insorgere della malattia, inizialmente in Lombardia. Abbiamo spaventati tutti e molti paesi non ci vogliono. Sarà dura risollevarci. Oggi i rappresentanti del nostre settore incontrano il ministro al Turismo Dario Franceschini per fare il punto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

