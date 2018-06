Luigi Ghirri, la poesia dell'architettura

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luigi Ghirri o la ricerca del poetico nell'architettura. In Triennale prosegue fino ad agosto la mostra Il paesaggio dell'architettura, a cura di Michele Nastasi.Il fotografo, nato in provincia di Reggio Emilia nel 1943 e morto nel 1992, si avvicina all'architettura nel 1983 collaborando con la rivista Lotus International e guarda a case, palazzi e costruzioni dell'uomo cercando di comprenderne la realtà in relazione ai fenomeni e agli aspetti contraddittori dei paesaggi contemporanei. La mostra espone oltre 350 fotografie, tra stampe originali e immagini proiettate (molte delle quali inedite) e si inserisce nell'ambito della Photoweek, il palinsesto sulla fotografia promosso dal Comune che da oggi a domenica coinvolge ogni quartiere. Oltre 170 occasioni per vedere, capire, scoprire, sentire, provare la fotografia: dal racconto diretto dei grandi artisti al lavoro dei giovani; dai reportage di guerra alle immagini dal mondo. (P.Pas.)riproduzione riservata ®