Ludovico Einaudi si esibisce stasera all'Arco della Pace in un concerto gratuito (massimo cinquemila persone) nell'ambito della Deisgn Week, regalando con le sue note suggestioni di grande fascino ed emozione.

Il concerto si inserisce nell'ambito delle iniziative dellla casa automobilistica Audi, presente al Fuorisalone con l'Audi City Lab all'Acro della Pace e Caselli daziari, laboratorio di idee e di innovazione, che quest'anno ha come leit motiv la rivoluzione della mobilità consapevole. Affinità quindi con Ludovico Einaudi, musicista che con le sue composizioni minimaliste ed eleganti già in passato ha testimoniato la sua attenzione alle generazioni future, attivandosi in prima persona nei confronti della tutela dell'ambiente. Nel 2016, infatti, il compositore ha eseguito al pianoforte l'inedito Elegy for the Arctic, in una performance suggestiva su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci delle Isole Svalbard (Norvegia), per la difesa dell'Artico.

