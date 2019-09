Luci accese al PalaLido: Olimpia-Urania

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Appuntamento con la storia. Stasera, palla a dure alle 20,30, nel nuovo Allianz Cloud (ex PalaLido), va in scena un derby inedito. Di fronte l'Olimpia e l'Urania Milano, quest'ultima neopromossa in A2. Per i biancorossi, un ritorno alle origini.

L'impianto di Piazza Stuparich (ora rimesso a nuovo) è stato inaugurato nel lontano 1961 e, fino ai primi Anni 70, è stata la casa dell'Olimpia che, al Lido, ha scritto pagine importanti della propria storia, come la conquista di ben cinque titoli di campione d'Italia, tre Coppe delle Coppe e pure la Coppa dei Campioni del 1966.

Tanto l'interesse anche per vedere a che punto è la nuova AX, reduce dalla vittoria nel torneo di Cagliari.

Coach Ettore Messina, per l'occasione, ritroverà i nazionali Michael Roll, Amedeo Della Valle, Jeff Brooks e Paul Biligha. Una sfida ricca di fascino, in attesa dell'esordio in campionato, fissato tra sette giorni a Treviso.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA