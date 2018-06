Luce e gas alle stelle, rabbia consumatori

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniAncora poco meno di 48 ore, poi dal 1° luglio arriva la stangata per luce e gas. Contrariamente a quanto avveniva di solito (con l'aumento delle tariffe del comparto energia che ha quasi sempre accompagnato gli italiani al ritorno dalle vacanze estive), ecco che stavolta nelle famiglie italiane bisognerà subito fare i conti con un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per il gas naturale.L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera) ha spiegato che le tensioni internazionali - con la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio - hanno «pesantemente influenzato» i costi nei mercati all'ingrosso dell'energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato. Ed è subito partita da guerra delle cifre tra consumatori e Arera.Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori «si tratta di speculazione bella e buona. Anche se gli aumenti in gran parte dipendono dal petrolio, si tratta di rialzi assurdi», afferma il responsabile settoriale Marco Vignola. Che infatti snocciola questi dati: «La famiglia-tipo si troverà a pagare su base annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2018 al 1° luglio 2019), ben 33,5 euro per la luce e 83,5 euro per il metano: una stangata complessiva di 117 euro». Al contrario, l'Autorità sostiene che per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (quindi il periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018) sarà di 537 euro, con una variazione del +4,8% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2016 - 30 settembre 2017), corrispondente a un aumento di circa 24 euro/anno. Stesso confronto per il gas, quindi con una spesa presunta maggiorata di 21 euro/anno. Inoltre gli aumenti sarebbero «in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l'elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018». Addirittura l'impatto sulla spesa per i clienti domestici del gas «risulta meno significativo, in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo».Ma i consumatori rincarano le critiche: «Ci si interroga se questo balzo spropositato non sia un tentativo di far sloggiare in anticipo le famiglie dal mercato di maggior tutela in previsione della sua fine, prevista tra un anno esatto».riproduzione riservata ®