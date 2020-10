Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic, tocca a lui. Giocherà il derby, sarà il punto di riferimento là davanti per tutti i suoi compagni. Lui insieme a Calhanoglu, Saelemaekers e Brahim Diaz più che Rafael Leao. Non ce la fa a recuperare Rebic. Un attacco da tre gol in tre partite con lo spagnolo in campo, quattro se Pioli dovesse scegliere il portoghese. Un attacco che deve preoccupare Antonio Conte che deve fare a meno di qualche giocatore importante dietro, nella sua difesa. Un vantaggio per Ibra, per tutti i suoi compagni.

Gigio Donnarumma per primo. «Tutti noi volevamo che Ibra ci fosse in questa partita. Ci darà una grande mano. E' molto carico». Una partita che lui sente tantissimo, sente più di altre. Per Zlatan è un derby vero, una di quelle partite che vorrebbe sempre vincere, sempre essere protagonista. In quello di febbraio, l'ultimo che ha giocato, ha segnato sotto la Nord ma non è bastato per poter portare a casa i tre punti. Ora ci proverà nuovamente. Nessuno può fermarlo. Il Covid-19 l'ha bloccato a casa per due settimane (tutti negativi i test dei nazionali rientrati a Milanello, comunque), gli ha impedito di entrare in campo nelle ultime quattro gare del suo Milan. In questa di domani, però, non poteva proprio mancare.

Il Milan ci arriva da primo in classifica, l'Inter da seconda. Il Milan ci crede, parola di Gigio Donnarumma. «Il gap si è ridotto, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo». Un valore importante per una squadra giovane che ha trovato la formula giusta. Una squadra che ha trovato consapevolezza e che vuole tornare a vincere un derby. L'ultimo, in campionato, risale ancora a quando c'era Sinisa Mihajlovic seduto in panchina. «Abbiamo voglia di riscattarci e fare un grande derby. A volte giochi bene ma non fai risultato, questa volta vogliamo vincere».

Vincere anche giocando male. Contano i tre punti per il Milan e per Gigio Donnarumma che a Sky non sottovaluta la formazione nerazzurra. «Loro sono una grande squadra, una compagine forte, organizzata. Noi siamo una squadra giovane ma abbiamo raggiunto la giusta consapevolezza, sappiamo che siamo grandi e possiamo fare bene. Non abbiamo paura, nessun timore. Siamo concentrati. Siamo tranquilli, abbiamo voglia di iniziare questa partita e portarla a termine con una vittoria».

