Luca Uccello Zlatan Ibrahimovic giocherà un'altra stagione con la maglia

Zlatan Ibrahimovic giocherà un'altra stagione con la maglia del Milan. Lo farà fino all'età di 40 anni compiuti. Non male. Nemmeno il contratto annuale che l'attaccante svedese firmerà nei prossimi giorni. Per giocare la prossima Champions League Ibra ha chiesto e ottenuto di guadagnare ancora 7 milioni di euro.

Una cifra che potrà essere raggiunta solo alla realizzazione di certi obiettivi di squadra oltre che a quelli personali. Un investimento importante per la proprietà statunitense che vuole dare un segnale forte all'ambiente rossonero.

Nulla è ancora è perso. Lo scudetto non è mai stato un obiettivo reale, lo è invece la Champions. E la società non vuole perdere questa occasione, non se lo può permettere. Per questo Gazidis e Maldini hanno deciso di accontentare Zlatan, mandare un messaggio anche a Raiola in vista del rinnovo di Donnarumma e poi quello di Romagnoli.

Rinnovi che saranno discussi già dai prossimi giorni quando Mino tornerà a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e cercare di capire se è ancora possibile trovare un accordo alle sue condizioni. Nessun rinnovo per Mario Mandzukic che non è riuscito a mantenere le aspettative rossonere.

Da capire anche il futuro di Rafael Leao che non ha convinto fino in fondo. Ecco perché il Milan è pronto ad andare all'attacco di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, a segno anche nell'ultimo turno di campionato, resta l'obiettivo numero uno per l'attacco del Milan anche perché Ibra non potrà giocarle tutte.

Contatti continui anche con l'entourage di Josep Ilicic che potrebbe essere l'alternativa numero uno in caso Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare con il club di Via Aldo Rossi. L'attaccante turco non sembra intenzionato ad accettare i 4,5 milioni di euro offerti da Maldini. Ne vuole uno in più. Richiesta che il Milan non sembra disposto a concedere. Ecco spiegati i contatti con l'attaccante della Dea in contrasto con Gasperini.

