Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Non solo per il Milan di Pioli, ma anche per la Svezia di Andersson. Un ritorno che voleva fortemente, lo volevano i suoi due figli. Anche per questo non è riuscito a trattenere le lacrime. E' un momento importante della sua vita da calciatore. Ma lo spirito non cambia. «Sono qui per decidere le partite, come succede anche al Milan. Non scendo in campo per perdere tempo». Parole da duro, da chi ha chiesto e ho ottenuto di indossare la maglia numero 11. «L'ho chiesta gentilmente in prestito a Isak, potrà riaverla quando me ne andrò io, tra 6-7 anni». Si perché di smettere non ci pensa nemmeno. E' un messaggio per tutti, per Paolo Maldini in primis. «Non è ancora il momento di smettere. Gioco finché posso. Questo pensiero l'ho avuto dopo l'infortunio. Ma è passato subito».

E' passato grazie a Mino Raiola. «Dopo due anni ai Galaxy, mi sentivo vivo. Il mio agente ha detto che era troppo facile per me giocare negli Stati Uniti. Ho chiesto chi ha più bisogno di me?'. Lui mi ha detto il Milan e così ha chiamato i rossoneri». Ha voglia di ridere, di essere decisivo, di esserlo per il Milan. «Gioco in una delle squadre più giovani d'Europa. Un leader non è qualcosa che scegli di essere, è qualcosa che succede e basta. Spingo i miei compagni di squadra ogni giorno. Alcuni la prendono nel modo giusto». Altri probabilmente no, ma Ibra non cambia. Come è successo per Sanremo neanche ora il Milan si è opposto al suo ritorno in Nazionale. «Nessuna obiezione».

Capitolo rinnovo con il club di via Aldo Rossi: «Sono ottimista. Una giornata senza i giocatori del Milan è come una giornata senza i miei figli. Questa è la relazione che abbiamo creato. È come se fossimo seduti in una stanza e tutti stessero aspettando che Zlatan venga a dirci cosa fare, io voglio farne parte. Mi piace il progetto che sta facendo il Milan in questo momento».

Se Zlatan Ibrahimovic vuole il Milan, Hakan Calhanoglu non chiude la porta a un suo ritorno in Turchia: «Un giorno spero di giocare al Galatasaray. Perché no? Ho il tatuaggio di un leone tatuato perché tifo il Gala fin da bambino». Vero o no il suo rinnovo tarda ad arrivare.

