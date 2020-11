Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic di questi tempi un anno fa meditava di appendere al famoso chiodo le scarpe bullonate: «Volevo aprire un nuovo capitolo della mia vita. Stare con la famiglia ogni giorno, seguire i miei figli. Poi è arrivato Mino Raiola, con la proposta del Milan...». Nella lunga intervista ad AftonBladet l'attaccante svedese ripercorre la sua decisione di tornare a Milano. «Devi dimostrare di essere ancora al top, puoi farlo! Fai solo sei mesi a Milano, dopodiché puoi smettere. È troppo facile smettere negli Stati Uniti».

Parole di Mino Raiola che lo costrinsero a rimandare il suo addio. Perché il Diavolo? «Prima di Natale, il Milan aveva perso malamente con l'Atalanta (5-0, ndr) e così mi hanno chiamato. Mi voleva Maldini, però mi voleva pure Sinisa Mihajlovic al Bologna. Volevo capire quale squadra avesse più bisogno di me. E Raiola mi ha detto: solo tu puoi fare del Milan quello che era il Milan tanti anni fa... La scelta fu facile. Nella mia testa avevo uno scenario ben preciso. La sfida che avevo davanti non era impossibile, perché niente è impossibile, ma era comunque molto difficile in questa situazione. Tutti dicevano: ha 39 anni! Cosa farà lì?. Io ho semplicemente risposto: perché non ho mai perso la passione per quello che faccio».

Si chiamano motivazioni. Ma «i primi sei mesi dopo il mio arrivo non sono stati facili, non sapevo se Pioli sarebbe rimasto e nemmeno io conoscevo il mio futuro. Il club voleva cambiare la filosofia e le linee guida senza nemmeno darci la possibilità di ricostruirci, di ottenere i risultati e di lavorare. La squadra è stata condannata prima ancora di averle dato la possibilità di farlo. Ma è così che abbiamo iniziato, passo dopo passo, la nostra crescita e adesso siamo forti».

Ma Zlatan indica anche chi sarà il dopo Ibrahimovic per la sua Svezia e quindi per il Milan: Emil Roback: «È il futuro della Svezia, lo posso dire adesso. È un giocatore di un livello completamente diverso. E questo è un esempio, non è un tipico svedese, è cresciuto ad Hammarby. Ed è di questo che sto parlando. Abbiamo diversi giocatori che saranno qualcosa, devono solo avere la possibilitàì». E quando tornerà in campo Zlatan? «Non è niente di grave. Solo una o due settimane».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

