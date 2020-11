Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic consiglia, Paolo Maldini acquista. Dal rinnovo di Ibra a oggi al Milan sono già arrivati tre giovani svedesi: Roback, Bjorklund e Marshage. E presto potrebbe arrivare un quarto. Secondo il tabloid britannico The Sun, si sarebbe riacceso l'interesse dei rossoneri per Anel Ahmedhodzic.

Il centrale di difesa, classe 99 gioca nel Malmoe (come Bjorklund), la prima squadra di Zlatan, con cui ha vinto l'Allsvenskan, il massimo campionato di Svezia, con tre gare d'anticipo. Anel è alto 192 centimetri, forte fisicamente, forte di testa (due reti già in questo campionato) grande senso della posizione. Piede destro, ma può giocare anche a sinistra, potrebbe essere il dopo Simon Kjaer nel Milan del prossimo futuro? Intanto Ahmedhodzic ha detto di no alla convocazione con la Bosnia (ha il doppio passaporto).

Nel ha spiegato di temere per la salute sua e dei familiari e così ha rifiutato la chiamata per le gare contro Iran, Olanda e Italia.

Fin qui il Milan ha già speso 2 milioni di euro per Roback arrivato dall'Hammarby, il club di cui è proprietario Ibra, che ha fatto da sponsor nell'operazione. Cifre decisamente più basse per gli altri due giovanissimi Bjorklund e Marshage che si sono uniti alla Primavera di Federico Giunti.

