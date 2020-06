Luca Uccello

«Vincere deve essere il nostro obiettivo». Non c'è altro risultato possibile questa sera per il Milan a Lecce (alle 19,30), parola di Stefano Pioli sicuro che «se il campionato non fosse ripreso la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti». Il perché si capisce guardando la classifica rossonera: «La nostra posizione non rispecchia le nostre qualità e abbiamo la possibilità di dimostrarlo».

C'è tempo per recuperare punti e posizioni in classifica: «Abbiamo 12 partite per raggiungere l'Europa. In 40 giorni ci giochiamo tutto». Dall'esordio con il Lecce a San Siro alla ripresa con il Lecce. Ci sarebbe tempo per un bilancio che però Pioli preferisce ancora rinviare: «Le somme vanno tirate alla fine». Come sta la squadra mentalmente? «È inevitabile pensare che sarà un altro campionato. La squadra è concentrata e motivata. Mi aspetto un Milan determinato».

Come sta Ibra? Meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione e impegno, come sempre, ma non so ancora quando potrà rientrare».

Niente Roma, insomma. E senza Ibrahimovic segnare diventa difficile. «Siamo il quarto peggiore attacco del campionato non perché non abbiamo creato, ma perché abbiamo una delle percentuali di realizzazione più basse». Al Via del Mare gioca ancora Rebic (con Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura) e non Leao: «Voglio di più da Leao. Deve essere più consapevole delle sue potenzialità».

Per Pioli le voci sul suo futuro incerto non sono un problema. «Per quanto mi riguarda no, ma credo sia lo stesso per i giocatori. Mancano 40 giorni non possiamo farci distrarre. Poi chi dovrà decidere deciderà, ma non si decide mai da soli. Deciderò anch'io».

Difficile credere che il futuro di Pioli possa passare da questo finale di stagione. Comunque staremo a vedere.

