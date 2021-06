Luca Uccello

Via Rafael Leao, dentro Mikkel Damsgaard. È il piano del Milan di Paolo Maldini, il sogno di tanti tifosi che non vogliono più vedere in rossonero il portoghese, paragonato giustamente allo sfortunato M'baye Niang.

Il desiderio del Diavolo, uno dei tanti di questo inizio di calciomercato, è quindi poter ammirare da vicino il talento del classe 2000 di proprietà della Sampdoria. Un'operazione complessa perché prima bisogna riuscire a cedere Leao e poi, cosa non facile, trattare il prezzo con Massimo Ferrero che per ragioni di bilancio non può privarsi del suo attaccante per meno di 30 milioni di euro. Il numero uno della Sampdoria ha fissato il prezzo e da quella cifra non si muoverà.

Una cifra che oggi Casa Milan, come dimostrato, non può spendere. Ecco perché cedere l'ex attaccante del Lille è fondamentale, se non necessario per poter rafforzare la squadra in vista della lotta scudetto oltre che per il ritorno dopo anni in Champions League.

Damsgaard, compagno di squadra di Simon Kjaer, sta dimostrando con la maglia della Danimarca di essere un giocatore già pronto per affrontare grandi palcoscenici. La sua prima stagione in Italia è stata più che positiva con 35 presenze in campionato (il 47% da titolare) con due reti e 4 assist per i suoi compagni, conditi da ottime e costanti prestazioni. Proprio l'opposto di Rafael Leao che non ha convinto Pioli(e non solo lui).

Intanto tra i candidati a sostituire Hakan Calanoglu si aggiunge anche il nome di Yusuf Yazici, giocatore classe 1997 del Lille. Il Milan intanto starebbe provando anche ad accelerare per Mattia Zaccagni. L'idea della società di via Aldo Rossi è quella di poter creare una forte ossatura tutta made in Italy grazie anche al riscatto di Sandro Tonali. Per questo anche per l'attacco si sta sempre valutando l'ipotesi di poter arrivare a Gianluca Scamacca, Sassuolo permettendo, naturalmente.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA