Luca Uccello

Via i Donnarumma. Sicuramente Antonio, quasi certamente Gianluigi. Dentro probabilmente Mike Maignan con Antonio Mirante alle spalle. Via i Donnarumma per scelta del Milan nel primo caso, di Mino Raiola nell'altro. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions e dall'ultima offerta che la società rossonera al momento non sembra intenzionato a fare. Per restare chiede 10 milioni di euro più due milioni di bonus.

Cifra lontana da quella offerta da Paolo Maldini: 8 milioni per due anni con l'inserimento anche di una clausola rescissoria da 30-35 milioni di euro. A preoccupare Casa Milan è il silenzio di Gigio. Un silenzio che ha costretto il club a portarsi avanti per il futuro della sua porta.

Maldini e Massara attenderanno fino a fine maggio, prima della partenza della comitiva azzurra di Mancini, poi chiuderanno con il Lille, una società amica, con il club rossonero ha già fatto l'affare (si fa per dire...) Rafael Leao. Fissato il prezzo: Maignan arriverà a Milano per 12 milioni di euro più bonus.

Mike firmerà un accordo di 2 milioni netti a stagione. Sarà lui il prossimo numero uno del Diavolo? «Sarebbe un'ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare. È cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ma nel Lille è cresciuto tanto in tutti gli aspetti: è uno dei giocatori fondamentali della stagione del Lille». Parole pronunciate solo dal suo agente Bruno Satin a Sky Sport.

Parole che confermano la voglia di Maignan di provare a 25 anni e dopo quattro stagioni da titolare al Lille, una nuova avventura. Un'avventura, se possibile, da affrontare in Champions.

Come vice del prossimo numero uno di Francia in arrivo a parametro zero dalla Roma ci sarà Antonio Mirante che il prossimo 8 luglio compirà 38 anni e che in questa stagione è stato titolare in campionato in 13 gare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA