Luca Uccello

Via Donnarumma, via anche Calhanoglu. Via senza guadagnarci niente; volontà anche del Milan di non scendere a compromessi con nessuno. Ora però, dopo aver puntato su Mike Maignan per il ruolo di portiere, Paolo Maldini deve trovare un nuovo numero dieci. Tre i nomi in ordine di preferenza: Rodrigo De Paul, Josip Ilicic e il Papu Gomez. Tre giocatori diversi, tre costi diversissimi. De Paul vale 40 milioni, non un euro di meno. L'Udinese ha fissato il prezzo ma è disposta a inserire delle contropartite tecniche, tipo Jens Petter Hauge, pagato dal club rossonero 4 milioni di euro. Un giocatore che piace, e molto, alla famiglia Pozzo. Si sa, Rodrigo De Paul è il desiderio numero uno di Stefano Pioli che per la prossima stagione vuole provare a vincere lo scudetto, vuole ripetersi e andare avanti anche in Champions League. Ma il tesoretto del Milan arrivato dalla qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni è praticamente già tutto speso. Tredici milioni più due di bonus per Mike Maignan, altri 28 (a rate) da consegnare nelle casse del Chelsea per l'acquisizione a titolo definitivo di Tomori. Infine, c'è da saldare anche una seconda rata per Sandro Tonali. Il Brescia è disposto ad abbassare le proprie pretese ma in cambio vorrebbe il cartellino del giovane Brescianini.

E allora, quale è la strada per arrivare a De Paul? Maldini e Mascara sono chiamati a cedere qualche giocatore che non rientra più nei piani rossoneri per farsi un nuovo tesoretto. Andrà via sicuramente Diego Laxalt. Il Celtic sembra disposto a prendere il giocatore a titolo definitivo ma a prezzo di sconto considerato l'ingaggio da 2,5 milioni di euro. Poi c'è Samu Castillejo che potrebbe tornare in Spagna, riabbracciare Suso a Siviglia o giocare nella seconda squadra di Barcellona, l'Espanyol. Per far cassa il Milan è disposto a cedere anche Andrea Conti che piace al Genoa. Poi c'è l'incognita Krunic. Davanti a un'offerta di 8-10 milioni il centrocampista ex Empoli può partire.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

