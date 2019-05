Luca Uccello

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme da quel lontano 1987, da Gente di Mare, che se ne va ma che sa anche tornare indietro, sui propri passi, per incontrarsi ancora e condividere. Sarà un concerto come una danza, giurano, parafrasando il loro ultimo brano. Un brano che parla dei mali del mondo di oggi. «È un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il futuro attraverso l'amore». Raf, al secolo Raffaele Riefoli, è emozionato, Umberto Tozzi anche. E lo hanno dimostrato anche a Rimini, nella data zero del loro tour cominciato con una settimana di ritardo causa malattia di Umberto Tozzi: «Mi devo scusare, per colpa mia, a causa di una forte tracheite», dice il cantante torinese «il concerto è stato spostato di qualche giorno. Grazie, davvero di cuore, per non averci lasciato soli». In scaletta brani indimenticabili e grandi successi rivisitati a due voci insieme a una super band di dieci elementi per un concerto pieno di emozioni che stasera Milano è pronta a vivere. Due ore e mezza di musica, più di 30 pezzi da ascoltare, ballare, emozionarsi: da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma anche una rivisitata Gente di mare e ovviamente Come una danza. «Volevo stare con Umberto», racconta Raf «come lo siamo stati con Gente di Mare. Volevo che tornasse qualcosa di quel periodo. Questa canzone è perfetta». E ancora sottolinea: «Tra di noi c'è complicità, amicizia, stima reciproca, ironia, un mondo che abbiamo vissuto insieme dagli anni Settanta a oggi». Si sono ritrovati due amici, due che hanno voglia ancora di divertire e divertirsi in questo lungo viaggio musicale che farà un'altra tappa lombarda a Brescia il 24 maggio e si concluderà il 7 giugno ad Ancona dopo aver fatto tappa in tutta l'Italia, da Nord a Sud.

