Luca Uccello Un Milan bello, da altissima classifica ma con tanti, forse troppi.

Un Milan bello, da altissima classifica ma con tanti, forse troppi. Quello di Simon Kjaer è solo l'ultimo di una serie di problemi muscolari che preoccupano Stefano Pioli.

Il capitano (della Danimarca) morale del Milan è uscito dallo Juventus Stadium per un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Per fortuna la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore ha escluso lesioni muscolari. Ora Kjaer osserverà qualche giorno di riposo e cure.

Salterà il Venezia e Spezia. L'obiettivo è presentarsi sano e pronto per l'esordio casalingo di Champions League a San Siro contro l'Atletico Madrid, in calendario martedì 28. Impresa possibile. In difesa Stefano Pioli dovrà convivere ancora per un po' con l'assenza di Davide Calabria. L'esterno cresciuto a pane e Diavolo soffre di un'elongazione ai muscoli flessori della coscia destra.

L'obiettivo è rivederlo per la Champions, al più tardi per la sfida di Bergamo. Problemi anche in mezzo al campo per il tecnico rossonero costretto a dover ruotare in mezzo al campo Tonali, Kessie e Bennacer, almeno fino a quando non torneranno a disposizione Krunic e Bakayoko.

Il primo deve guarire da una lesione del polpaccio destro occorsa in nazionale. Lo staff medico ha fatto sapere che il processo di guarigione procede bene e che settimana prossima per e pure per Bakayoko è previsto un nuovo controllo. Esami che dovranno dire se l'ex Chelsea ha smaltito definitivamente i postumi di un importante trauma contusivo che ha comportato una sofferenza del tendine achilleo sinistro.

Poi ci sono Ibrahimovic e Giroud con due infortuni non muscolari. Zlatan continua a soffrire di una tendinopatia achillea. Lo svedese dopo qualche giorno di riposo ora si sente meglio e ha iniziato a lavorare individualmente sul campo per valutarne i progressi.

Miglioramenti anche per l'attaccante francese che sta decisamente meglio e ha iniziato a correre senza più avvertire dolore alla schiena. Per entrambi l'appuntamento potrebbe già essere con lo Spezia domenica prossima, al più tardi contro l'undici di Simeone. Capitolo a parte per Messias, che questa settimana procederà con l'ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico per poi unirsi alla squadra di Pioli. Insomma, il Milan è vincente ma con tanti (troppi) cerotti.

