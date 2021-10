Luca Uccello

Un gol alla squadra Primavera con la speranza che Oliver Giroud possa ripetersi sabato sera in campionato contro l'Hellas Verona, dopo un dentro e fuori continuo condizionato dal problema alla schiena. In campionato ha giocato poco, in Champions League appena 61' ma ora l'ex Chelsea è pronto a tornare per essere protagonista. Toccherà prima a lui, poi con lui ci sarà Zlatan Ibrahimovic che vuole tornare a giocare la Coppa dalle grandi orecchie. Ma per Giroud oggi l'obiettivo è un altro: «Non voglio mettere troppa pressione ma vogliamo giocare per lottare per il primo posto in classifica». Insieme a Zlatan riuscirci sarà sicuramente più facile. «Penso che ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan e con Ibra». Non ci sarà invece ancora Junior Messias che, dopo aver esordito con la maglia del Milan contro l'Atalanta, è costretto a fermarsi a causa di una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Lo stop potrebbe essere di un mese con un ulteriore esame di controllo che è previsto tra una decina di giorni, ma Messias sicuramente salterà i prossimi impegni in campionato del Milan e la doppia sfida di Champions League contro il Porto. Rientro previsto, salvo complicazioni, per il 7 novembre, derby con l'Inter.



Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA