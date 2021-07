Luca Uccello

Tutto su Kaio Jorge. Il Milan vuole portare a Milano l'attaccante classe 2000 del Santos che a dicembre sarà libero di scegliere dove andare a giocare. Un'operazione che la società rossonera vorrebbe anticipare già in estate per dare la possibilità al giocatore di potersi ambientare nel nostro campionato, alla Serie A. Un'operazione che assomiglia a quella fatta in passato con Alexandre Pato, per intenderci, con la differenza che Kaio Jorge potrebbe giocare fin da subito con la maglia rossonera. La richiesta del club brasiliano si è abbassata: dai 10 milioni iniziali l'affare si potrebbe chiudere a 3-4 milioni di euro. Cifra che il club di via Aldo Rossi è disposto a versare nelle casse alla società di San Paolo, ma non un euro di più. Con Kaio Jorge il Milan avrebbe già trovato l'accordo per le prossime 5 stagioni. In questa prima parte di Brasileiro, il talento del Santos ha giocato nove gare su dodici, ha segnato una rete e consegnato due assist. Tra Paulista, Copa Sudamericana, Copa de Brasil e Libertadores la giovane promessa brasiliana è arrivata a quota sette reti.

Intanto, prosegue la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie. Il centrocampista rossonero è arrivato a Tokyo in attesa di giocare la prima partita dell'Olimpiade con la sua Costa d'Avorio, mentre il suo agente George Atangana è giunto in queste ore a Milano per incontrare ancora una volta Paolo Maldini e affrontare la questione rinnovo. Un contratto in scadenza nel 2022. L'agente del giocatore attende una chiamata della società rossonera, che ancora non è arrivata. Sul tavolo la proposta del Milan non è cambiata. Ma bisognerà trovare presto un punto d'incontro che dovrà essere sancito cercando di rinunciare reciprocamente a qualcosa, per esempio ai bonus: il giocatore continua a chiedere 6 milioni di euro a stagione, bonus esclusi, ma il Milan vorrebbe inserirne alcuni per non mettere tutto nella parte fissa.

Capitolo cessioni. L'Eintracht non ha mollato Hauge, il club tedesco vuole avere l'esterno rossonero. La richiesta del Milan è ancora di 15 milioni di euro. Un prezzo ritenuto troppo alto per il club di Francoforte disposto a pagare fino a 10 milioni, bonus inclusi.

