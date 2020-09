Luca Uccello

Tutto facilissimo per il Milan contro il Vicenza. Tutto facile nonostante l'assenza di Ibrahimovic (per lui seduta di lavoro programmata in palestra). Tutto facile fin da subito, dai primi quarantacinque minuti. Due volte Castillejo, poi Lorenzo Colombo. Nel secondo tempo l'undici di Pioli prende un gol, il solito ma poi ne fa altri due che fanno sorridere Pioli. Il baby Milan piace, è già forte, sa giocare e segnare. Ci riesce anche con Brahim Diaz e alla fine, al novantesimo con Stanga. Un 5-1 pieno di note positive aspettando l'ultimo test, più impegnativo, in programma sabato pomeriggio ancora a Milanello non più contro il Chievo Verona ma col Brescia. Una gara speciale per Sandro Tonali che è ufficialmente un giocatore del Milan e che farà il suo esordio con la maglia del Milan. Lo farà contro la squadra che l'ha cresciuto e l'ha lanciato nel grande calcio. Intanto il Milan di Maldini e Mascara, presenti al centro sportivo rossonero, si godono Lorenzo Colombo che, potrebbe essere per davvero il vice Zlatan Ibrahimovic. Una bella responsabilità: Ibra è un grande esempio perché con i suoi modi di fare aiuta e sprona tutti a dare più del 100%. Anche Gabbia ci aiuta molto visto che ha fatto lo stesso percorso.

Mercato. In attesa di un centrocampista e forse anche di un difensore, il MIlan ha chiuso per il vice Donnarumma che sarà a sorpresa Ciprian Tatarusanu e non Begovic e nemmeno Sportiello. Il 34enne portiere ex Fiorentina, nell'ultima stagione in forza al Lione, siederà, come faceva anche in Francia, in panchina alle spalle di Gigio. L'estremo difensore rumeno arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale. Tra oggi e domani visite mediche e firma sul contratto. Peccato con la sua partenza perdiamo un grande professionista. Così Rudi Garcia dispiaciuto anche per il precedente addio a Pierre Kalulu «Aveva il posto assicurato se fosse rimasto qua. Con il Lione potrebbe aprirsi un trattativa in uscita per Lucas Paquetà. Il brasiliano piace ai francesi e le trattative messe in piedi in queste settimane sono un segnale dei buoni rapporti che si sono creati tra le due società. Il prezzo di Paquetà è di 25 milioni di euro. Una cifra che il club francese si può sicuramente permettere.

