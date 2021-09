Luca Uccello

Tocca nuovamente a Zlatan Ibrahimovic. Con la Lazio ci sarà lui al centro dell'attacco e non Olivier Giroud, bloccato ancora dal coronavirus. Un problema non da poco per Stefano Pioli che poi mercoledì farà il suo esordio in Champions League all'Anfield Road, contro il Liverpool con il dubbio ancora del francese e delle sue condizioni fisiche. Ma c'è anche la possibilità che Pioli per non rischiare almeno dall'inizio lo svedese, che manca da una partita vera dal 9 maggio scorso, possa rilanciare dall'inizio Ante Rebic. Il croato, al pari di Ibra, è rimasto a Milanello e ha potuto lavorare tanto per migliore la propria condizione, quella che è mancata nelle due giornate di campionato. Può essere una soluzione per far rientrare Zlatan in una partita importante, contro una possibile diretta concorrente al titolo come la squadra di maurizio Sarri che si è dimostrata una macchina da gol quasi perfetta.

Proprio la Lazio (insieme alla Roma) sembrano essere interessate ad Alessio Romagnoli che a giugno sarà libero a parametro zero. All'ormai ex capitano del Milan non verrà rinnovato il contratto e per lui, tornare nella città in cui è nato e cresciuto, è più che una semplice possibilità.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

