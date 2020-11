Luca Uccello

Tocca ad Hakan Calhanoglu trascinare il Milan, non fargli perdere il primo posto. È lui che ha dimostrato di avere la giusta leadership per farlo. Lo dicono ancora una volta i numeri. Nelle uniche quattro partite di questo scorcio di stagione senza Zlatan Ibrahimovic ci ha pensato Calha a risolverla, a trascinare il Diavolo. È successo nei preliminari di Europa League, è capitato anche in campionato. Mai una sconfitta.

Decisivo con il Bodo/Glimt con due gol, con un assist a Lorenzo Colombo. Fondamentale con il Rio Ave. Sfida vinta dal Milan agli eterni rigori. Gara dove il numero dieci rossonero non ha sbagliato il rigore più importante, all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Quello del 2-2 finale per un'infinita lotteria dal dischetto dove Hakan ha dimostrato ancora una volta grande freddezza. Rigori che hanno portato il Milan a giocare l'Europa League.

La maturità di Hakan si è vista anche in campionato, nelle due gare senza Ibra: a Crotone, ma soprattutto nel complicato match a San Siro con lo Spezia. Pioli ha dovuto mandarlo in campo, nei secondi quarantacinque minuti per vincere una partita scorbutica. Dal suo piede l'assist per Rafael Leao che spiana la strada ai rossoneri per un tre a zero finale più che meritato. Ora c'è ancora bisogno di rivedere quel giocatore, quel numero 10 che si è un po' perso quando si è tornati a parlare del suo rinnovo di contratto.

Calhnoglu è in scadenza il prossimo giugno. Il Milan non vuole perderlo ma è lontano dall'offrire le cifre da lui richieste. Troppo lontano. Però Pioli non può fare a meno di lui soprattutto ora che non c'è Ibra. E quindi Juventus o no, dalla Turchia sono convinti che il giocatore sia molto tentato dalla proposta che arriva dalla Signora, Hakan deve caricarsi ancora una volta il Milan sulle spalle. Dovrà farlo certamente per altre quattro partire, forse cinque. A comimciare da domani in Europa League, in Francia contro il Lille.

