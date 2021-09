Luca Uccello

Theo Hernandez è insostituibile. Lo ha dimostrato anche contro il Venezia. Una partita impossibile, almeno fino a quando non ha messo piede in campo il francse. Poi è cambiato tutto, diventando all'improvviso più facile per il Milan.

Giusto ricordare l'assist vincente per Brahim Diaz, meglio ricordare la sua rete numero 16 in 87 partire con la maglia rossonera. Numeri che colpiscono e fanno capire, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la sua importanza per questo Milan, per quello di Stefano Pioli.

Numeri e ricorrenze quasi senza precedenti come quella che dice che il terzino francese è il primo difensore del Milan ad aver sia segnato che servito un assist in una singola partita di serie A da quando l'agenzia di statistiche Opta raccoglie questo dato (dal 2004-05).

Un altro dato inconfutabile conferma che Ballo-Touré non può ancora reggere il confronto. Non può e sarebbe ingeneroso farlo anche perché con il Venezia è stato il suo esordio dal primo minuto in uno stadio pieno (al limite della capienza concessa), con l'emozione della prima volta e inevitabilmente il paragone con il titolarissimo dietro l'angolo.

La prova di Theo ha dimostrato ancora una volta che il Milan ha in rosa un top-player, un giocatore che la prossima stagione riceverà offerte irrinunciabili. La proprietà dovrà essere brava a tenerselo stretto e blindarlo con un contratto da big. Bisogna fare uno sforzo, farlo subito anche se il suo accordo scade nel 2024 se si vuole tornare grandi e farlo con questi giocatori presi a poco da Maldini e fatti crescere da Pioli.

Intanto a Milanello il tecnico rossonero spera di poter recuperare Olivier Giroud. L'attaccante francese, assente anche contro la squadra di Paolo Zanetti sta recuperando da un fastidioso mal di schiena. Un problema che sembra essere stato superato. Giroud si è allenato con il gruppo e spera di potercela fare per domani pomeriggio al Picco (alle 15) in un'altra fondamentale sfida per lo scudetto.

Per il momento Rebic resta ancora la prima opzione, quella più sicura senza dimenticare Pellegri che finalmente si è rivisto in campo. E Ibrahmovic? Per Zlatan la speranza è di farlo sedere martedì sera contro l'Atletico Madrid. Ma si parla ancora di speranza. Ci sono ancora cinque giorni tra qui e l'esordio a San Siro in Champions League.

