Luca Uccello

Sven Botman vuole il Milan campione d'Italia, ma la proprietà rossonera non vuole spendere i 40-50 milioni richiesti oggi dal Lille. Un club amico quello francese, dal quale è già arrivato Rafael Leao prima, Maignan un anno fa. Un club con cui Paolo Maldini sta chiudendo l'affare Renato Sanches per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Insomma, i rapporti sono buoni ma non per questo il club francese è disposto a rinunciare a una cifra importante per un giocatore richiesto tanto in Premier League, non solo dal ricchissimo Newcastle. Sul centrale olandese, infatti, ci sarebbe l'interesse anche del Tottenham di Antonio Conte e del Manchester United. Due ipotesi smentite con forza però del Times. Club disposti ad accontentare il Lille e le sue pretese. Una richiesta che come detto oggi Casa Milan non è disposto ad accettare. Se l'affare non dovesse andare a buon fine il Milan potrebbe decidere di rilanciare al fianco di Tomori il rientrante Simon Kjaer, ben conoscendo oggi il valore di Pierre Kalulu. Un giocatore arrivato dal Lione a parametro zero. Un'operazione che Maldini, Massara e Moncada vorrebbero ripetere andando a cercare una giovanissima promessa da far crescere a Milanello.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA