Luca Uccello Sulla strada dell'Europa League del Milan c'è la Stella Rossa

Sulla strada dell'Europa League del Milan c'è la Stella Rossa di Dejan Stankovic e del nostro Diego Falcinelli. Un avversario che ai tifosi del Milan fa tornare in mente due grandi vittorie, due indimenticabili finali, due Coppe dei Campioni. La più lontana risale alla stagione 1988-89 all'indimenticabile nebbia di Belgrado degli ottavi di finale in una partita durata due giorni, alla finalissima al Camp Nou contro lo Steaua Bucarest, la prima grande vittoria dell'era Berlusconi (4-0).

Il Milan alzò la Coppa al cielo anche nella notte di Atene, nella rivincita contro il Liverpool. Una vittoria cominciata ai preliminari, al terzo turno con un doppio successo (1-0 e 2-1) proprio contro la squadra serba. Un deja-vù che il Milan di oggi spera di poter ripetere, poter raggiungere Danzica il prossimo 26 maggio.

Non è impossibile. «Sono una squadra ben strutturata - ha detto il tecnico rossonero - nel proprio campionato sono primi con un largo vantaggio, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti», soprattutto se il Marakana sarà ancora chiuso ai tifosi della Stella Rossa. Il Milan giocherà l'andata a Belgrado il prossimo 18 febbraio, mentre il ritorno si giocherà a San Siro il 25. C'è tempo per pensarci, per arrivarci preparati e ancora da primi in classifica. Da paura il confronto con i punti raccolti un anno dopo 11 giornate.

Oggi il Milan ha 27 punti, ben 14 in più rispetto alla stagione cominciata da Marco Giampaolo e continuata poi dall'attuale tecnico. Dopo il mezzo passo falso commesso contro il Parma ora serve tornare a vincere, mantenere la distanza dalle inseguitrici. Bisognerà farlo ancora in emergenza. A Genova Stefano Pioli deve rinunciare ancora a Simon Kjaer oltre che a Matteo Gabbia che rischia uno stop di più di un mese (oggi il consulto medico decisivo).

Fuori pure Ismael Bennacer che ha subìto una lesione del muscolo bicipite femorale destro. Out anche Zlatan Ibrahimovic che nell'ultima seduta di allenamento ha sentito ancora dolore. Meglio non rischiare. Rispetto alla gara con il Parma cambia poco e niente. Confermato Kalulu dietro e Tonali in mezzo al campo.

