Strano ma vero. Il Milan, secondo in classifica, all'Europeo che sta per cominciare regala solo quattro suoi giocatori. Mike Maignan (Francia), Simon Kjaer (Danimarca), Ante Rebic (Croazia) e Hakan Calhanoglu con la maglia della Turchia prossima avversaria dell'Italia. Potevano essere cinque con Gigio Donnarumma, ma potrebbero essere anche solo tre se Calha decidesse di andare via, non rinnovare con la società di via Aldo Rossi che gli ha offerto 4 milioni netti a stagione per cinque anni. La sensazione non è positiva. Paolo Maldini e Frederic Mascara sono già al lavoro da settimane per trovare un sostituto all'altezza. Ma anche la speranza di poter andare avanti con il numero dieci rossonero, rinato con Pioli in panchina, non è ancora persa. Il Milan vuole avere una risposta definitiva prima del calcio d'inizio di Euro 2021. Una risposta alla quale Calhanoglu non sa ancora rispondere. Giocare un grande campionato europeo potrebbe significare riuscire a strappare un contratto con tanti zeri con un grande club. Ma un grande Europeo di Calha potrebbe aumentare il rimpianto rossonero, anche se la politica della proprietà americana è chiara: non si scende a compromessi con nessun giocatore e con nessun agente.

