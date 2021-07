Luca Uccello

Stefano Pioli guarda avanti. Donnarumma e Calhanoglu? Sono il passato. E poco importa se doloroso. Ora bisogna pensare al presente, a costruire una squadra di qualità per crescere ancora, fare meglio di un anno fa. Per riuscirci il Milan (che si è radunato ieri a Milanello) ha bisogno di un aiuto dal mercato. Servono idee, ma soprattutto possibilità economiche per andare e prendere quei giocatori che servono nell'immediato. «Vogliamo dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo. Dobbiamo alzare il livello della squadra. Vorrei avere già tutta la rosa a disposizione, ma so che non è possibile. Dobbiamo prepararci bene, sono sicuro che faremo le cose al meglio per avere un Milan competitivo».

Il concetto qualità si ripete più volte, come se fosse un messaggio, uno di quelli che la società deve recepire e il prima possibile: «Quello che manca lo sappiamo, però il mercato e lungo e c'è bisogno di giocatori di qualità. Vogliamo essere ancora protagonisti, dobbiamo potercela giocare con tutti e confermarci ad alti livelli. Nessuno si aspettava che arrivassimo secondi, proveremo a essere la sorpresa anche il prossimo anno». Magari pure in Champions. «Difficile fare valutazioni adesso e poi le griglie di partenza contano poco. La Champions comunque sarà un obiettivo centrale di questa stagione, faremo di tutto per essere competitivi anche in Europa. Anzi, vorrei fossimo la vera sorpresa». Bisognerà provarci con Ibra, ancora una volta al centro del progetto: «L'ho trovato bene, occorrono ancora un paio di settimane per vederlo tornare a correre. L'ho visto sereno e motivato, le prospettive sono buone. Gli altri invece devono migliorare».

Chi sarà il capitano rossonero? I tifosi chiedono Kjaer ma per Pioli resta Alessio Romagnoli. Rinnovo Kessie: «Posso solo dire che con noi lui sta bene». Capitolo Sandro Tonali. Sarà lui a guidare il Milan nella prossima stagione. Quando comincerà la Coppa d'Africa e non ci sarà Kessie (impegnato anche alle Olimpiadi) e nemmeno Bennacer. Lo farà almeno fino al 30 giugno 2026 dopo una lunga trattativa. Ma pur di restare al Milan, Sandro ha deciso di rinunciare a una parte del suo stipendio: «Senza volontà era veramente difficile questo trasferimento, sono felice per me e il Milan e per le persone che hanno fatto sì che andasse tutto a buon fine. È finita per il meglio». E meglio dovrà anche andare rispetto a un anno fa. «La mia crescita sarà quest'anno, sono soddisfatto ma si punta a fare sempre meglio». Passo in avanti verso Olivier Giroud: al Chelsea andranno poco meno di due milioni di euro.

Venerdì 9 Luglio 2021

