Luca Uccello

Stefano Pioli (colpito dal coronavirus: in panchina a Napoli ci sarà il suo vice Murelli) vuole un vice Ibrahimovic. Ne ha bisogno per non perdere l'obiettivo Champions.

Le parole post Verona di Zlatan devono preoccupare Casa Milan che non può permettersi di non entrare nell'Europa che conta nemmeno nella prossima stagione. Piace Marcus Thuram, figlio di Liliam, oggi al Borussia Mönchengladbach. Però 40 milioni di euro per il momento sono tanti, forse troppi per un classe 1997 che non segna ancora tantissimo. Sulla lista di Maldini e Massara c'è sempre Luka Jovic che fa panca a Madrid e gioca pochino rispetto al suo valore. Cambiare squadra a gennaio sarebbe l'ideale, ma il Real chiede molto. Ora però c'è un nuovo nome che fa parte naturalmente della scuderia di Mino Raiola, pronto a offrirlo al Milan magari in cambio di uno sconto sul rinnovo di Gigio.

Si parla dell'attaccante olandese Donyell Malen, 21enne, di proprietà del PSV Eindhoven, uno dei tanti gioielli nella cassaforte dell'agente di Ibra. La sua valutazione è alta: 25 milioni di euro, tuttavia il valore non si discute: in 13 gare tra Eredivisie ed Europa League l'ha già messa dentro 8 volte. Per niente male.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

