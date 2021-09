Luca Uccello

Sono undici, una squadra. Tanti sì, ma servivano tutti per crescere ancora, per sostituire qualche doloroso addio. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ricostruito un altro Milan, lo hanno reso più forte per la corsa allo scudetto. Nessuna cessione se non l'addio di Calhanoglu e tanti arrivi, tutti di qualità, grande esperienza, compreso l'ultimo arrivato, Junior Walter Messias, il nuovo trequartista alla corte di Pioli.

Una campagna acquisti cominciata dall'arrivo di Mike Maignan, nuovo portiere dopo la scelta parigina di Donnarumma. Dietro solo conferme, riscatti e rinforzi: si comincia dai 28 milioni per Tomori alla scommessa Ballo-Touré (4,2 milioni al Monaco più 0,5 di bonus) fino alla certezza Alessandro Florenzi (un milione per il prestito più 4,5 per il diritto di riscatto).

Un Diavolo che non ha badato a spese nemmeno in mezzo al campo: per Tonali (altri 10 milioni per il riscatto a titolo definitivo), ritorno per Bakayoko (prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro).

Poi c'è Yacine Adli (10 milioni al Bordeaux), 21 anni, centrocampista arretrato che potrebbe sostituire la prossima stagione Frank Kessie se non dovesse rinnovare il suo accordo con il Milan come successo già con Gigio e Calhanoglu.

Intanto crescerà ancora in Ligue1 per un'altra stagione. Nel reparto offensivo il Milan ha deciso di rinforzarsi, cominciare a pensare al dopo Ibrahimovic. Si comincia con Olivier Giroud (un milione al Chelsea più un altro di bonus), cinque anni in meno di Zlatan ma con la stessa voglia di fare bene. Ritorno con possibilità di restare per Brahim Diaz: prestito biennale a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 22. Ma in attacco il Milan ha deciso anche di scommettere su Pietro Pellegri (500mila euro per il prestito, 6 milioni l'eventuale riscatto) e poi Messias, chi sta continuando a sognare.

Con il Crotone ha giocato 73 partite condite da 15 reti, 12 assist e una promozione in A dopo essere arrivato nel 2019 dal Gozzano, squadra di serie D, grazie al figlio del presidente, Raffaele Vrenna. Un affare da 3 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni. Peccato per le mancate uscite di Conti e Castillejo: i pratica separai in casa del Diavolo.

