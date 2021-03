Luca Uccello

Sono giorni importanti per il futuro del Milan. Si parla dei rinnovi, sul tavolo anche di quello di Frank Kessie dopo quelli di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

A Casa Milan nell'ufficio di Paolo Maldini è passato George Atangana, l'agente del centrocampista ivoriano. Un primo incontro, un primo confronto su offerta e richiesta per cercare un accordo che possa accontentare club e giocatore. Al momento il centrocampista rossonero, che dopo Donnarumma è quello che ha giocato di più con Stefano Pioli 2475 minuti, guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione. La sua richiesta oggi è precisamente il doppio. Vorrebbe 4,5 milioni e mezzo per rinnovare il suo accordo con il Milan per altre quattro lunghe stagioni. Una richiesta ragionevole per un giocatore diventato fondamentale per i colori rossoneri.

I numeri, anche in questa stagione sono tutti per lui, a cominciare dal numero di reti messe a segno: ben 9. E poco importa se la maggior parte dagli undici metri al posto i un poco preciso Zlatan Ibrahimovic. Ma la trattativa è solo all'inizio (il contratto scade il 30 giugno 2022) e il club rossonero non è ancora arrivato ad offrirgli i soldi che chiede l'entourage del centrocampista arrivato dall'Atalanta insieme ad Andrea Conti oggi finito in prestito alla Fiorentina. La proposta rossonera si è fermata a 3,5 milioni di euro più bonus. Una cifra che Kessie valuterà di persona. La sua voglia, come quella di Gigio, è rimanere a Milano e al Milan per giocare finalmente la Champions con questa maglia.

Ma è chiaro che Frank è diventato un giocatore di valore seguito anche da altri club europei disposti tra un anno ad accontentare le richieste del giocatore se mai dovesse liberarsi a parametro zero. Ma il rinnovo di Kessie come detto non è l'unica priorità rossonera. Oltre ai già citati bisogna cominciare a ragionare su capitan Romagnoli che ha la stessa scadenza di Kessie e lo stesso procuratore di Donnarumma. Intanto Paolo Maldini ha preso contatti anche con Urbano Cairo per discutere il riscatto di Meite. Il diritto di riscatto vale 8 milioni di euro. Ma il club di via Aldo Rossi punta a strapparlo a 6 milioni di euro

