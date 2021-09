Luca Uccello

Si torna a giocare, a far sul serio. Ci sono tre punti, c'è la prima sfida a una diretta concorrente, domenica alle 18 a San Siro contro la Lazio targata Sarri. Un Milan che potrebbe ritrovare sia Ibra come Kessie.

Ma con o senza di loro, nessun grande acquisto estivo da parte di Maldini dovrebbe essere in campo. Nessuno a parte naturalmente Maignan tra i pali: è l'unico ad aver conquistato di diritto una maglia da titolare. Mike e Olivier Giroud che domenica rischia di essere ancora indisponibile per via della positività al Covid. E allora in difesa giocheranno ancora Calabria da una parte e Theo Hernandez dall'altra con Kjaer e Tomori al centro della difesa. Poi Bennacer con Tonali. E pure Kessie, mentre Bakayoko partirà dalla panchina al pari di Florenzi.

Stesso discorso in attacco: Messias e Pellegri resteranno a guardare, almeno inizialmente. Dentro Rafael Leao largo a sinistra, Saelemaekers (in gol anche con la sua Nazionale) a destra. Al centro dietro la punta ancora Brahim Diaz. Ma chi sarà la punta? La tentazione dice Zlatan Ibrahimovic, la ragione Ante Rebic. Fatto sta che con la Lazio nessun nuovo acquisto partirà dall'inizio a conferma che l'undici di base difficilmente si può rafforzare.

Intanto Stefano Pioli, dopo aver trascorso una serata a parlare di calcio a Biella e confermare che Ibra-Giroud saranno provati insieme, ha trascorso un pomeriggio intero al Centro Sportivo Vismara in compagnia del suo staff per una visita al settore giovanile rossonero. L'incontro è durato un paio ore. Accolto dal responsabile del settore giovanile Angelo Carbone, Pioli ha salutato e incitato le squadre impegnate sui campi per i rispettivi allenamenti informandosi sulla loro preparazione e sull'avvio dei campionati. «È importante che ci sia un continuo scambio di esperienze e idee per rafforzare il legame tra le diverse componenti della grande famiglia rossonera», ha dichiarato il tecnico al termine della visita che ha promesso che ce ne saranno altre in futuro.

