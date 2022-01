Luca Uccello

Si ricomincia da Zlatan Ibrahimovic. Ma questa volta non sarà da solo. Ci sarà Giroud, ci saranno nuovamente Rebic e Rafael Leao. Entrambi si sono uniti al gruppo e saranno a disposizione di Stefano Pioli per la partita con la Roma. Tutti e due gli attaccanti rossoneri hanno svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo. Successivamente Rebic e Rafa si sono staccati dal resto dei compagni e hanno proseguito con un lavoro atletico personalizzato, con l'obiettivo di ritrovare il prima possibile la forma migliore dopo i rispettivi problemi fisici. Unico assente alla seduta di allenamento Ciprian Tatarusanu risultato positivo al Covid 19 dopo un tampone molecolare. Ciprian - comunica la società di via Aldo Rossi - sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Con la Roma di Mourinho, il Milan deve ricominciare l'anno con una vittoria per continuare a mettere pressione all'Inter e tenere lontano il Napoli, oltre che l'Atalanta e la Juventus. Ma Pioli sorride: Ante Rebic si sveglia sempre nel girone di ritorno come dimostrano i numeri: nella seconda parte delle ultime due stagioni, l'attaccante croato ha realizzato 10 gol e un assist (20/21) e 11 gol e 3 assist (19/20), a dimostrazione di quanto sia decisivo nella seconda parte di stagione.

Ma per poter vincere lo scudetto serve un aiuto anche dal mercato. In entrata il Milan lavora sempre per l'arrivo di un centrale difensivo che prenda il posto di Simon Kjaer. Il primo obiettivo resta il giovane olandese Botman del Lille, club amico del Milan dopo gli arrivi in rossonero di Rafael Leao e Mike Maignan. L'alternativa è il senegalese Diallo in uscita dal Psg. I tabloid inglesi sono convinti che il Tottenham farà di tutto pur di aver Franck Kessie fin dal mese di gennaio. In cambio gli Spurs sono disposti a mettere sul piatto Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese piace molto anche alla Roma. In via di definizione Conti all'Empoli mentre per Castillejo si attende ancora un'offerta concreta.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

