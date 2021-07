Luca Uccello

Si comincia a Genova, contro la Sampdoria di Fabio Quagliarella. Un esordio lontano da San Siro, probabilmente con i tifosi, con chi sarà in possesso del green-pass. Con o senza Ibrahimovic, invece, si deciderà solo strada facendo. La seconda giornata si giocherà a Milano contro il Cagliari. Dopo la prima sosta per l'Italia, Lazio e Juventus. La prima di ritorno sarà invece in casa contro la Roma. Il derby? Quello di Milano si gioca alla dodicesima giornata, il 7 novembre; quello di ritorno, il 6 febbraio, alla 24esima giornata. «Non iniziamo benissimo. Alla quarta avremo già incontrato già Lazio e Juventus». Parole di Paolo Maldini, presente al sorteggio dei calendari e pronto ad accogliere Giroud: «Abbiamo una coppia giovane davanti. Olivier è un campione ed è un fresco vincitore della Champions League. E' un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane».

Mercato in attacco chiuso? Assolutamente no. «Potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato». Un Milan impegnato anche con il rinnovo di Frank Kessie: «Nel futuro del Milan c'è Kessie. Stiamo lavorando per il suo rinnovo». Non si può non parlare dell'addio di Donnarumma: «È una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. Il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. E' giusto pensare al passato ma il futuro affascina di più».

Intanto, dopo Tomori e Giroud da Londra, via Chelsea, potrebbe arrivare anche Bakayoko. Il Milan sta lavorando per aver il centrocampista ancora una volta con la formula del prestito, magari oneroso. Telefono bollente sulla linea Milano-Madrid: vicinissimo il ritorno di Brahim Diaz (potrebbe essere a Milanello già nelle prossime ore) e si lavora per il colpo a sorpresa Isco. Potrebbe essere lo stesso Carlo Ancelotti a spingerlo verso Milanello. Intanto, in fase di conclusione anche la trattativa che dovrebbe portare in rossonero Ballo Tourè. L'esterno sinistro del Monaco sarà il vice Theo Hernandez.

