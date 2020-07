Luca Uccello

Settanta, forse anche ottanta milioni (più eventuali plusvalenze, vedi Suso) a disposizione di Ralf Rangnick per costruire un Milan nuovo, giovanissimo e forte. Una cifra importante che Elliot sembra ancora una volta deciso a mettere a disposizione dell'ad Gazidis per poter tornare grandi, magari in Champions.

Un Milan giovane che potrebbe decidere di fare a meno di Kjaer e pure di Ibrahmovic (intanto è arrivato un altro svedese, Lukas Bjorklund, classe 2004 del Malmo, stesso club che lanciò Zlatan) segno di una rivoluzione che oggi pochi capiscono, ancora meno avrebbero messo in piedi. Ma ormai l'ennesima ricostruzione è in atto. Sul mercato ci sono tanti nomi, parecchie idee.

La prima porta la firma di Rangnick e l'approvazione di Gazidis. Si tratta di Dominik Szoboszlai, 19enne centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese, Costa 25 milioni e ha il pregio di volere fortemente il Milan: a ogni post social sui rossoneri c'è un suo like. Un indizio non da poco. In difesa la società di Via Aldo Rossi guarda ancora in Francia: piace Wesley Fofana, difensore centrale classe 2000 del Saint-Étienne.

Già presentata una prima offerta ritenuta più che ragionevole per cominciare una trattativa. Ma è in attacco che il Milan è deciso a fare il grande colpo.

A Casa Milan nei giorni scorsi ci sarebbe stato un'incontro con Fali Ramadani. Con l'agente si è parlato del riscatto di Ante Rebic (è in prestito per un altro anno e quindi c'è tempo per trovare l'accordo con l'Eintracht Francoforte anche se bisognerà trovare un accordo con la Fiorentina che detiene il 50% del cartellino) e della possibilità, non semplice, di poter arrivare a Luka Jovic. Ma sul croato del Real Madrid non c'è solo il problema cartellino (richiesta a partire da 50 milioni) ma anche quello che riguarda l'ingaggio. Fuori e non di poco dai parametri fissati da Gazidis.

Rientrano invece sia Patrick Schick come Dusan Vlahovic. Due giovani che rientrano perfettamente nello spirito del Milan della prossima stagione. In attacco il Milan guarda anche in Sudamerica a Nahuel Bustos. L'attaccante argentino, in forza al Talleres, è inseguito dalla dirigenza rossonera.

