Luca Uccello «Se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontarle tutte. Chiaro

«Se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontarle tutte. Chiaro però che non siamo stati particolarmente fortunati nel sorteggio». Inter stasera, quasi sicuramente Juventus in semifinale (se la giocherà con la Spal), in caso di vittoria sui cugini.

Insomma, il cammino del Milan di Stefano Pioli per raggiungere la finalissima di Roma non è semplice, per niente. Ma «è una competizione alla quale teniamo e faremo di tutto per arrivare fino in fondo». Una Coppa a cui il Milan tiene e lo dimostrerà. «Poi però il campionato sarà un'altra storia. Il prossimo derby fra un mese, con altre partite in mezzo importanti, quindi questa è solo una partita di Coppa Italia, un quarto di finale importante che cerchiamo di affrontare nel miglior modo possibile».

Il condottiero del Diavolo vuole distinguere, separare la corsa allo scudetto dal nuovo faccia a faccia con l'Inter di Conte. Dopo la sconfitta con l'Atalanta Pioli non ha dormito, ha rivisto la partita, tutti gli errori. «Abbiamo poco tempo e giochiamo tanto, la comunicazione quindi deve essere immediata. Ho fatto le mie valutazioni e il giorno dopo le ho riferite alla squadra».

Restano i 43 punti del girone di andata, come i 41 di quello del girone di ritorno dello scorso campionato. «Il nostro obiettivo adesso è fare uno sforzo ancora maggiore per provare a mantenere lo stesso risultato nel girone di ritorno». Capitolo infortuni e formazione: Pioli recupera Bennacer per la partita di sabato contro il Bologna. Calhanoglu «non è ancora disponibile e abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali con la partita di sabato». Di sicuro Marione non partirà dall'inizio e in porta mancherà Donnarumma (espulso con il Torino). Tomori? «Ci vorrà un po' di tempo per inserirsi nel miglior modo possibile nei nostri meccanismi».

