Luca Uccello

Se non segna Ante Rebic il Milan non vince. I numeri non mentono, la classifica nemmeno. Ma Rebic non può bastare da solo. C'è bisogno anche di Rafael Leao. E ora ci deve pensare Ibra. Con la Spal non è successo, troppi pochi minuti, ma con la Lazio potrebbe toccare a lui, anche dall'inizio. L'obiettivo principale rimane la Juventus ma se contro i ragazzi di Simone Inzaghi si dovesse mettere male, come successo mercoledì sera, Zlatan è pronto a prendersi nuovamente la squadra sulle proprie spalle. Un attacco in cui lo svedese è decisamente mancato al di là dei risultati e anche delle vittorie. E' mancata la sua esperienza, la sua leadership, quella incredibile voglia di vincere che ha contagiato tutti i suoi compagni di squadra. A Ferrara venticinque minuti convincenti da prima punta dopo lo stop forzato a causa del problema al polpaccio destro. Un problema che lo aveva tenuto lontano con Lecce e Roma. Ora il ritorno tra gli applausi di Pioli che non può fare a meno di lui. Due pareggi senza di lui dall'inizio (Sampdoria e Spal), due vittorie con lui fuori. I numeri questa volta raccontano di un Milan non Ibra-dipendente, ma la realtà è un'altra. Con lui in campo Rebic è diventato decisivo, Castillejo (oggi la risonanza magnetica, salterà sicuramente la Lazio) fondamentale, Rafael Leao un ragazzino che sta mettendo giorno dopo giorno la testa a posto. Non era facile trasformare il Milan. E' bastata la sua presenza nello spogliatoio per responsabilizzare una squadra intera. Con la Lazio potrebbe toccare a lui per dare un turno di riposo a Rebic, decisamente stanco dopo tre gare (quattro con la Coppa Italia, nonostante il rosso dopo 17') da titolare anche se mai tutte giocate fino alla fine. L'infortunio di Castillejo apre le porte a Ibra e non solo. A chiedere spazio è anche Rafael Leao che con la Spal ha segnato ed è entrato con un'altra testa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

