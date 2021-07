Luca Uccello

Se mai ce ne fosse stato il bisogno Frank Kessie dal Giappone ha mandato un altro segnale della sua forza. Un gol per superare con la sua Costa d'Avorio l'Arabia Saudita (2-1), all'esordio del Torneo Olimpico di calcio. Un gol che vale sei milioni, quelli che chiede il giocatore per firmare il rinnovo di contratto con il Milan per altre quattro stagioni.

Un rinnovo che fatica ancora ad arrivare. Tra richiesta dell'entourage del giocatore e offerta del club di via Aldo Rossi c'è ancora distanza, quasi un milione di euro. Ancora troppo per poter cantare vittoria e non aver paura di perdere il giocatore la prossima stagione a parametro zero. Un accordo che il dt Paolo Maldini vorrebbe trovare prima dell'inizio del prossimo campionato.

La proprietà è già andata oltre i propri limiti ma in Premier League c'è chi, come il Liverpool, è disposto a offrire anche 8 milioni di stipendio pur di avere il centrocampista rossonero. Uno fondamentale per Stefano Pioli che nello scorso campionato ci ha rinunciato solo in tre occasioni.

Un giocatore che a gennaio partirà insieme a Bennacer e Ballo-Touré per la Coppa D'Africa. Anche per questa ragione il Milan ha scelto di tenersi stretto Tommaso Pobega. Vietato ripetere l'errore commesso con Locatelli, Cristante e anche Pessina. È giovane, è forte e al Milan può crescere ancora, ed essere utile in un centrocampo dove senza di lui mancherebbe comunque un giocatore con le sue qualità.

Pioli si è convinto, Maldini pure: Pobega non è più sul mercato. E con la sua permanenza si allontana Bakayoko. Prime parole per Fodé Ballo-Touré, pronto per la sfida a tutta velocità con Theo Hernandez. «Qui posso migliorare tanto sulla fase difensiva. Sono un giocatore molto aggressivo e veloce, ma devo segnare di più, proprio come fa Theo». Se in Francia il calcio è più fisico e si gioca con più intensità, «in Italia è più tattico. Servirà grande concentrazione dall'inizio alla fine».

