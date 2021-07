Luca Uccello

Sarà il Milan di Oliver Giroud. Almeno fino al 24 agosto, quando i rossoneri di Stefano Pioli cominceranno la stagione a Genova, contro la nuova Sampdoria di D'Aversa.

Ci sarà lui a guidare l'atacco del Diavolo, a iniziare dalle ultime amichevoli estive. Da oggi comincerà ufficialmente la sua nuova vita in rossonero. Avrà quattro sedute di allenamento per convincere Pioli a gettarlo per qualche minuto in campo all'Allianz Arena contro il Nizza, l'ex squadra di Mario Balotelli ma ancora di Raiola (polemica accesa in Ligue 1 per i troppi suoi assistiti arrivati in Costa Azzurra). L'attaccante francese campione del mondo guiderà l'attacco rossonero invece contro il Valencia il prossimo 4 agosto, come contro il Real Madrid quattro giorni dopo.

Insomma, per l'ex Chelsea ci sarà subito da sudare, lavorare duramente per farsi trovare pronto in vista del campionato. Il programma di Zlatan Ibrahimovic prosegue nei tempi prestabiliti e i primi di agosto dovrebbe far ritorno in campo, ancora da solo, per cominciare a correre, a toccare finalmente il pallone.

Allenamenti che dovranno portarlo poi nel giro di una quindicina di giorni poi ad allenarsi con il resto dei suoi compagni. Di sicuro, considerata anche l'età (40 anni a settembre) oltre al tipo di infortunio subìto, in Casa Milan non si vuole rischiare niente, anzi nulla. Salvo sorprese, Oliver Giroud, con la sua maglia numero 9 sulle spalle, sarà nell'undici titolare al debutto a Marassi contro la Samp, così come il 29 agosto a San Siro contro il Cagliari.

Poi ci sarà la sosta per l'Italia campione d'Europa prima di tornare a disputare la terza di campionato, ancora a San Siro contro la Lazio. Non certo una sfida semplice, ma il 12 settembre Ibra dovrebbe essere al 100% per giocarsi un posto con Giroud.

Intanto ieri a Milanello sono già rientrati Maignan e Rebic, oggi toccherà all'attaccante francese e nel fine settimana a Kjaer che ha avuto qualche giorno in più di riposo. A Casa Milan si è visto Pecini: sul tavolo la riconferma del prestito di Pobega. Smentito, intanto, l'interesse per Kvaratskhelia, centrocampista del Rubin Kazan di origine georgiana. Staremo a vedere come si evolverà il mercato del Diavolo nelle prossime settinane.

