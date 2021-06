Luca Uccello

Sarà ancora il Milan di Zlatan Ibrahimovic, ma questa volta non sarà da solo; non può più restarci. La prossima stagione il Milan proverà a giocarsi ancora lo scudetto, a superare almeno il proprio girone di Champions League. Obiettivi che costringono Paolo Maldini a cercare un nuovo attaccante al fianco o come vice di Ibra. Il primo nome è sempre quello: Olivier Giroud. Ma il francese non è più il solo nome possibile come vice di Ibra. È tornato l'amore per Luka Jovic, un attaccante che a Madrid non resterà; lui non ci vuole più restare. Se il Chelsea non dovesse liberare Giroud, l'alternativa è proprio il serbo, 23 anni, uno che quando giocava alla Stella Rossa frantumò il record di Stankovic: è il più giovane ad aver segnato in prima squadra (16 anni e 5 mesi contro il Vojvodina, 2014). Il più giovane ad aver giocato il derby di Belgrado. Un giocatore che, mandato in prestito in Bundesliga, è tornato ad assaporare anche la gioia del gol. Ne ha fatti 4 con due assist in 18 presenze, in 867' minuti giocati. Un prestito che il Milan avrebbe già voluto ottenere la scorsa stagione. Ma il Real Madrid ha ceduto solo sulla cessione Brahim Diaz. Un tentativo che la società rossonera proverà a fare anche per la prossima stagione. Con il club iberico Maldini proverà a chiudere anche la trattativa per Odriozola e Ceballo. Tutti nomi che piacciono anche a Pioli e che potrebbero rinforzare una squadra che ha perso Donnarumma e Calhanoglu.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA