Luca Uccello Sandro Tonali aveva un sogno. Di quelli che si hanno da bambini

Sandro Tonali aveva un sogno. Di quelli che si hanno da bambini e poi chissà se si avverano. Per fortuna il mio sogno si è avverato. E' uno di quei sogni che molti bambini hanno e che quando si realizzano non sai cosa dire. Ma i sogni non finiscono mai e quello di Tonali è riuscire anche a vincere con il rossonero indosso: Insieme, anche con l'aiuto dei tifosi, si può fare tutto, anche le cose impossibili e questo Milan riuscirà a farle. E visto che siamo nei sogni a Milan Tv ha raccontato anche l'emozione di incontrare Paolo Maldini. Da piccolo lo ammiravo e un giorno speravo, al massimo, di poter fare una foto con lui. Ora mi ritrovo a lavorarci insieme. E' un effetto bellissimo lavorare al fianco di un campione del Milan. E' una sensazione bellissima. E' un acquisto che piace non solo a Pioli ma a tutti i tifosi, uno di quei giocatori che può fare la differenza, può farla fin da subito. Indosserà la maglia numero 8. Un numero pesante, il numero di Gattuso. L'ho scelta perché ha un significato sia come ruolo di centrocampista che come centrocampista del Milan. L'ha vestita un giocatore che ha fatto la storia del Milan come Gattuso. L'ho chiamato e lui mi ha risposto da mister dicendomi che non dovevo neanche chiederla, che dovevo prenderla e spaccare tutto. E così sarà. Tonali è uno che non ha bisogno di presentazioni, basta guardare i numeri, quello che fa sul campo, come lo fa. Il Milan è una squadra giovane ma che ha dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra. C'è questa voglia di creare. Le occasioni ci saranno e vanno prese senza paura. Al Milan ritrova degli amici. Ho parlato con Gigio, con Calabria e Romagnoli che sono miei amici. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa nuova avventura. Ora giocherà con Zlanta, per Ibrahimovic. Magari è più semplice fare assist con lui che non sbaglia mai. Sarà bellissimo giocare con lui. Mercato. Situazione ancora di stand-by con il Chelsea per Bakayoko, così come per Florentino Luis con il Benfica. Intanto il Lille ha rifiutato un'offerta da 35 milioni di euro (bonus compresi) del Newcastle per Boubakary Soumaré, centrocampista francese cercato anche dal Milan. Paolo Maldini attende la prima offerta per Lucas Paquetà per sedersi al tavolo delle trattative con il Lione.

