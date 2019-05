Luca Uccello

ROMA - Le parole buone, gentili, di fiducia del presidente Paolo Scaroni non cambiano il destino del Milan, condannato a conquistare a tutti i costi un posto nella prossima Champions League. A Firenze gara da dentro o fuori (tutti). Solo con i tre punti il Milan potrebbe continuare a sperare, con uno, o peggio, nessuno la corsa di Gattuso si fermerebbe davanti a un insuccesso. Ma non solo la sua, anche le poltrone di Leonardo e Maldini (ospiti fissi oramai di Milanello), dei due uomini mercato su cui un'estate fa il Fondo Elliott ha deciso di investire, sono seriamente a rischio. Ma ora è meglio non pensarci.

«Il club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile. Sia l'allenatore sia i nostri dirigenti sportivi godono della nostra massima fiducia, anche alla luce della corretta gestione delle criticità più recenti».

All'Ansa il presidente rossonero preferisce rasserenare gli animi e un ambiente preoccupato per le continue voci su un futuro sempre diverso. Voci che coinvolgono tutti: allenatore, giocatori e massima dirigenza. Sarà un fuori tutto senza la conquista del quarto posto. Ma «siamo, nonostante tutto, a tre punti dalla Champions League e sono fiducioso, per questo finale di campionato, con sfide non facili, in cui proveremo a dare il massimo». Non resta che vincere e sperare che l'Atalanta commetta un passo falso da domani al 26 maggio prossimo (Genoa, Juventus e Sassuolo). Ma la strategia di stabilizzazione rossonera prosegue. E si nega che Leonardo abbia mai sentito, parlato o incontrato Eusebio Di Francesco in questi giorni a Milano. E' questa la linea che filtra direttamente da Casa Milan; non si vuole abbandonare Ringhio prima del previsto e concedere alibi, soprattutto a una squadra che, anche nei comportamenti, ha lasciato al quanto a desiderare. Non ultimo il caso riguardante Bakayoko che a Firenze giocherà solo per mancanza di reali alternative. Gattuso non lo ha ancora perdonato, Andrea Conti e i suoi compagni invece sì: «Ha chiesto scusa, ma la cosa è rientrata appena finita la partita. Siamo tutti con lui, siamo uniti, non c'è alcun problema».

Quando si rivedrà un Conti ai livelli della stagione con l'Atalanta? «Non lo so, sicuramente so che non sto bene come prima dell'infortunio, non sono in condizione». Peccato, uno come lui sarebbe servito in questo finale di stagione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA