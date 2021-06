Luca Uccello

Rafael Leao ieri ha spento 22 candeline. Un compleanno festeggiato prima in famiglia, poi con gli amici più cari. Una giornata di allegria dopo tante delusioni. Il regalo più bello? Deve ancora arrivare. Non è stato certamente il campionato Under 21. Il suo Portogallo ha perso la finale, lui ha giocato appena 134' in questa fase finale di Europeo dei piccoli senza mai riuscire a segnare, consegnare un assist a qualche suo compagno o rendersi davvero pericoloso. Ma non è la prima volta che succede.

Anche con la maglia rossonera Leao ha spesso deluso, tanto da far venire più che un dubbio a Paolo Maldini che pensa a trovare un altro attaccante da affiancare a Ibrahimovic, uno che possa fare la differenza anche nella prossima Champions. Con la benedizione di Stefano Pioli, Rafa la prossima stagione potrebbe andare a giocare da un'altra parte.

Il ragazzo ha bisogno di continuità, di crescere senza troppa pressione. E a San Siro con il ritorno del pubblico non è possibile. Il Milan è convinto di avere in mano un diamante grezzo ma che deve essere ancora lavorato. Ma Leao vorrebbe restare ancora a Milanello e dimostrare in questa sua terza stagione di essere cambiato, maturato, pronto a prendersi il Milan sulle spalle. Un regalone che Maldini e Pioli non hanno ancora deciso se farglielo oppure no. Di sicuro il mercato in entrata non aiuta e quindi Rafael potrebbe pure restare.

Intanto per avere Firpo a Milano al Barcellona potrebbe essere ceduto Alessio Romagnoli che ha il contratto in scadenza tra un anno. Con Mino Raiola è praticamente impossibile discutere il rinnovo, e in più il capitano rossonero non è più un titolare fisso.

Un'idea di mercato non semplice però da portare a termine. Diego Laxalt è a un passo dalla Dinamo Mosca. Il terzino, la scorsa stagione avversario anche del Milan con il Celtic in Europa League, si trasferirà in Russia a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro.

Venerdì 11 Giugno 2021

