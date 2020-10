Luca Uccello

Questa volta Zlatan Ibrahimovic vuole prendersi la rivincita, vincere il derby. L'ultimo il Milan l'ha perso dopo essersi illuso di averlo in pugno. Reti di Rebic, poi Zlatan sotto la Nord. Ma alla fine fini 4-2 per Conte.

Una rimontona quella nerazzurra, una ferita che fa ancora male, datata lo scorso 9 febbraio. Una di quelle che non si possono dimenticare. Non lo può fare certamente Stefano Pioli alla ricerca ancora del primo successo nelòla stracittadina. A Milano, sia sulla panchina dell'Inter che su quella del Milan, aspetta ancora di togliersi la prima soddisfazione dopo tre tentativi andati a vuoto, due alla guida dei nerazzurri e una al comando dei rossoneri.

Ora il Milan sulla carta parte con due punti di vantaggio in classifica (9 a 7).

Ma il derby per il Milan è diventato un incubo. Dopo le due sconfitte della stagione 2018-19 e quella dell'andata a settembre scorso, il Milan ha perso anche a febbraio, il primo di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo.

Quattro ko di seguito contro i rivali cittadini, e anche il più incredibile dal punto di vista del risultato. L'ultima volta che l'Inter vinse quattro o più derby di seguito è stato quasi quarant'anni fa. Dal 1979 al 1983 il Milan ha inanellato una serie di cinque derby persi consecutivi. Ma di mezzo vi furono anche due stagioni in serie B per il Diavolo.

Altri tempi ma il rischio frontale contro l'armata di Antonio Conte (Covid a parte) c'è sempre. L'ultimo successo in campionato risale alla stagione 2015-16. Alex, Bacca e Niang in campo, Mihajlovic in panchina. E Silvio Berlusconi ancora presidente del Milan: era Il 31 gennaio 2016, l'undici di Sinisa vince 3-0. Quasi cinque anni senza una vittoria a parte lo squillo rossonero nei quarti di finale di Coppa Italia con Rino Gattuso in panchina. Vittoria ai tempi supplementari grazie alla rete di Cutrone.

Aggiornamento Covid. C'è un caso in più in Casa Milan ed è nello staff di Pioli: Daniele Bonera è risultato positivo.

