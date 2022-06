Luca Uccello

Qualche giorno di vacanza a Ibiza poi Maldini e Massara, ancora senza nessun rinnovo di contratto, vedranno la Roma. Appuntamento fissato con Tiago Pinto. Ufficialmente per parlare del riscatto di Alessandro Florenzi. Il Milan ha tutta l'intenzione di tenersi l'esperto esterno di destra (che può giocare anche a sinistra). Per questo è pronto a trattare per il suo riscatto fissato a 4,5 milioni di euro (il Milan vorrebbe avere un sconto) dopo aver già versato un milione e mezzo di euro per il prestito oneroso.

Ma non si parlerà solo di Florenzi. Non è un segreto che Casa Milan voglia costruire una squadra forte, di qualità, con esperienza e magari Made in Italy. E Nicolò Zaniolo è il giocatore che incarna a perfezione tutte le caratteristiche che oggi la società americana sta cercando per portare avanti un progetto vincente. La richiesta della Roma si aggira sui 60 milioni di euro. Una cifra importante che il Milan di Gerry Cardinale non sembra disposto ancora a spendere.

Ma c'è una soluzione e si chiama Ante Rebic. L'attaccante croato potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare al numero 10 di Josè Mourinho. Rebic, reduce non da una grande stagione, la peggiore in rossonero da quanto arrivò dall'Eintrach Francoforte: appena 24 presenze, meno di 700 minuti giocati, solo due reti segnate e due assist vincenti. Poco rispetto a quello che ha sempre fatto vedere soprattutto nella seconda parte di stagione dei due precedenti campionati. Ma strappare Zaniolo alla Roma non sarà semplice e Maldini dovrà dimostrare ancora una volta la sua abilità nelle trattative. Come ha già fatto in passato.

Quelli di Paolo e del suo braccio destro non sono gli unici contratti ancora da perfezionare. C'è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic. L'intervento al ginocchio e il lungo stop con rientro previsto a gennaio, dopo la pausa mondiale di quasi 50 giorni, non mette fretta a nessuno, ma sapere se lo svedese ha l'intenzione di andare avanti oppure no fa la differenza. La fa soprattutto nei tifosi che non vorrebbero perdere Ibra proprio ora con un progetto finalmente tornato a essere vincente grazie anche a lui, alla sua presenza.

Ora Zlatan si trova in vacanza pur continuando con la riabilitazione. Tra qualche settimana dovrebbe tornare a Milano e incontrare Maldini e Massara potrebbe diventare una priorità.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA