Luca Uccello Primo obiettivo vendere. Cedere i giocatori che non rientrano nel

Primo obiettivo vendere. Cedere i giocatori che non rientrano nel progetto di Stefano Pioli. Cessioni che dovranno portare nelle casse del Milan un tesoretto per poter poi muoversi meglio nel mercato estivo, quello che tra prestiti e acquisti dovrà portare al tecnico quei giocatori che oggi mancano, in primis un vero numero dieci.

Dopo l'addio di Laxalt (4,5 milioni di euro) sulla lista dei partenti ci sono Conti, Romagnoli, Caldara Castillejo, Hauge e anche Rafael Leao se non dovesse convincere Pioli, se soprattutto dovesse arrivare l'offerta giusta.

Quasi un centinaio di milioni se Paolo Maldini riuscisse a venderli tutti. Ma non non sarà semplice riuscirci, soprattutto con chi come il capitano ha ancora un anno di contratto e può decidere dove andare a giocare. Oppure come Rafael Leao che non può essere svenduto. Vietato commettere l'errore di cederlo senza rischiare che possa ripetersi un nuovo caso Locatelli.

Morale: i più vicini a lasciare Milanello sono Samu Castillejo, che ha mercato nella sua Spagna e Hauge, che invece piace in Bundegliga. L'offerta dell'Eintrach Francoforte però fino ad ora è stata respinta: il Milan chiede 15 milioni, forse un po' troppo per un giocatore che ha giocato poco e deve dimostrare ancora tanto.

Per Andrea Conti c'è un'ipotesi Sampdoria con l'arrivo di Roberto D'Aversa in panchina. Tutto da decifrare invece il futuro di Caldara dopo due anni sinceramente poco fortunati per lui, anche con la maglia dell'Atalanta.

Intanto domani Oliver Giroud sarà a Milano per effettuare le visite mediche prima di mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà al club di via Aldo Rossi per le prossime due stagioni con la possibilità di prolungarlo anche per la terza a tre milioni netti a stagione. Dopo questo blitz, Giroud tornerà in vacanza post-Europei per mettersi, poi, a disposizione del tecnico rossonero dopo lunedì 26.

Intanto l'8 agosto il Milan di Pioli e il Real Madrid di Ancelotti si affronteranno in amichevole al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. Per quella data il Milan avrà già ottenuto il ritorno a Milanello di Brahim Diaz. Sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto.

