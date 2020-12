Luca Uccello

Primo in campionato, primo in Europa League. Il Milan ci prende gusto e vola ai sedicesimi di finale da testa di serie (lunedì alle 13 il sorteggio a Nyon) grazie allo 0-1 di Praga sullo Sparta, ottenuto nonostante i molti avvicendamenti di formazione decisi da Stefano Pioli. I rossoneri ricevono anche un regalo dal già eliminato Celtic, che batte 3-2 il Lille permettendo così il sorpasso in vetta al gruppo H, chiuso dal Diavolo in testa con 13 punti contro gli 11 dei francesi.

Anche in Repubblica Ceca brilla la stellina di Jens Petter Hauge: il preliminare di Europa League tra Milan e Bodo Glimt del 24 settembre lo aveva fatto scoprire alla dirigenza rossonera, in Europa League il 21enne norvegese continua a far faville: terzo gol nel girone (quarto totale dopo il trasferimento a Milano), con un'azione splendida, già vista contro il Celtic giovedì scorso. Partenza da sinistra, dribbling sui malcapitati avversari e palla piazzata sul palo opposto. Così al 23' Hauge risolve il match di Praga e si propone per essere maggiormente impiegato anche in campionato. «Ha grandissime qualità e può crescere ancora molto, conoscendo di più il nostro calcio», assicura Pioli.

Domenica sera a San Siro arriverà il Parma. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi a Napoli, recupererà e potrà tornare dal primo minuto. Però il Milan dimostra in continuazione di poter brillare anche senza lo svedese. E anche con chi sinora aveva giocato meno di altri. A Praga sono titolari Conti, Duarte, Kalulu (esordio assoluto in rossonero per il difensore francese), Dalot, Daniel Maldini e Colombo. Anche Tatarusanu, autore al 92' di una parata salva-successo su Karlsson: «Il mio ruolo non è facile. Quando entro tutti si aspettano che sia a livello di Gigio Donnarumma. Penso di aver fatto una buona partita», dice il rumeno.

«Sono molto soddisfatto, ho un gruppo di valore e di alte qualità morali. Non avevo dubbi su quello che mi potevano dare questi ragazzi», dice Pioli, pronto di nuovo a tuffarsi sul campionato: «La gara con il Parma sarà molto difficile, sono bravi ad attaccare gli spazi. Speriamo di fare bene fino a Natale, poi recupereremo energie. Inter avvantaggiata in serie A ora che non ha le coppe? Sinceramente non ho il tempo e la voglia di perdere energie a pensare ai nostri avversari».

