Per non farsi scappare lo scudetto il Milan interviene sul mercato. E lo fa alla grande. Prende Meitè dal Torino, è vicinissimo a Mario Mandzukic e non molla nemmeno Fikayo Tomori del Chelsea che Lampard concederebbe solo in prestito fino a fine campionato. Un'operazione come Diogo Dalot e Brahim Diaz, in sostanza. Un'operazione che potrebbe escludere Mohamed Simakan dello Strasburgo che resterà fuori almeno due mesi per infortunio. Il Milan è deciso ad aiutare Stefano Pioli, quindi. Vuole farlo andando sul mercato, andando a comprare quei giocatori che possono dare una mano e anche di più. Manca un difensore, mancava sicuramente un giocatore in mezzo al campo. Manca anche davanti perché Zlatan Ibrahimovic non ha un suo ricambio. Forse arriverà.

Intanto, la certezza si chiama Soualiho Meïté. Il classe 1994, da tre stagioni in Italia con la maglia del Torino (94 presenze, 3 reti e 7 assist), è un centrocampista fisico, di potenza, con tecnica. Il perfetto vice-Kessié anche se in queste settimane potrebbe essere utile anche al suo fianco. In due delle ultime 3 partite (contro Juventus in campionato e Torino in Coppa Italia), in mezzo al campo Pioli è stato costretto a schierare anche Calabria a centrocampo, per la squalifica e gli acciacchi di Tonali, l'infortunio di lungo corso di Bennacer (rientra con l'Atalanta) e la positività al coronavirus di Krunic. Lunedì sera Meitè sarà comunque aggregato alla squadra per la sfida di Cagliari. Poi sarà Pioli a decidere se utilizzarlo fin dal primo minuto.

Capitolo Mario Mandzukic. Il giocatore potrebbe firmare un contratto di sei mesi. Ma c'è un problema: il classe 86 non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 quando vestiva la maglia dell'Al-Duhail in Qatar. La sua ultima in Italia risale al 19 maggio 2019 con la Juve contro l'Atalanta: un'eternità. In uscita Andrea Conti verso il Parma di D'Aversa che lo ha già allenato. Intanto a Rtl 102.5 Amadeus è tornato a parlare della presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: «E' un personaggio fantastico. Probabilmente lo affiderò a Fiorello, che mi ha già anticipato che ha delle belle idee su Ibrahimovic; ma non le dirò». Il Milan incrocia le dita.

